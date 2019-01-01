 ﻿ثعلب يتسلل إلى مستشفى بسويسرا ويعض مريضة - بوابة الشروق
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﻿ثعلب يتسلل إلى مستشفى بسويسرا ويعض مريضة

(د ب أ)
نشر فى : الإثنين 22 يوليه 2019 - 8:52 م | آخر تحديث : الإثنين 22 يوليه 2019 - 8:52 م

عض ثعلب مريضة بمستشفى زيورخ الجامعي في ذراعها، ما أسفر عن إصابتها بجرح بسيط.

وقالت المتحدثة باسم المستشفى كيندي مادر لوكالة الأنباء السويسرية اليوم الاثنين: "الثعلب تسلل إلى الغرفة عبر باب الشرفة المفتوح".

وأضافت المتحدثة أن المريضة لم تتعامل مع الحادث على محمل الجد، واستدركت المتحدثة قائلة: "ولكنه كان حقًا صدفة سيئة الحظ"، لافتة إلى أنه ربما كانت المريضة رافعة ذراعها على حافة الفراش.

وأكدت المتحدثة أن أفراد المستشفى اعتنوا بالمريضة، وقاموا بتطهير الجرح لها، وقالت أيضا: "هناك الكثير من الثعالب بالمدينة".

وأشارت مادر إلى أن السبب وراء تسلل الثعلب إلى المستشفى من الأساس لا يزال غير واضح.


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