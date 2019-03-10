النفط الليبية تؤكد استئناف الإنتاج في حقل الشرارة

أكدت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، التي تديرها الدولة، في بيان اليوم الاثنين، عودة الإنتاج في حقل الشرارة، وهو أكبر حقول نفط في ليبيا بعد إعادة فتح أحد الصمامات الرئيسية في خط أنابيب نقل الخام من الحقل، والذي كان قد تم غلقه بطريقة مشبوهة.

من ناحيتها، أشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن بيان الشركة الحكومية الليبية لم يتطرق إلى رفع حالة القوة القاهرة التي كانت قد أعلنتها بالنسبة لحقل الشرارة في أعقاب نشوب حريق فيه يوم الجمعة الماضية.

وقال بيان المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا إنه تمت إعادة فتح الصمام مساء أمس الأحد، مما سمح بضخ النفط مجدداً إلى مصفاة في ميناء الزاوية الواقعة على بعد 49 كيلومتراً غرب طرابلس، مشيرة إلى أن إغلاق الصمام تسبب في خسارة إنتاج بنحو 290 ألف برميل يومياً، بقيمة تُقدر بـ19 مليون دولار.

كانت "المؤسسة الوطنية للنفط" قد أعلنت يوم الجمعة الماضية حالة القوة القاهرة وتوقّف عمليات شحن النفط الخام بميناء الزاوية اعتبارا من يوم السبت 20 يوليو 2019، نتيجة لتوقّف الإنتاج بحقل الشرارة النفطي، بسبب إغلاق مشبوه لأحد الصمامات على خطّ الأنابيب بين منطقة الحمادة و ميناء الزاوية مساء يوم الجمعة.

وأضافت المؤسسة أنها أبلغت الشركاء التجاريين بهذه التطورات، علما بأنّ شركة أكاكوس للعمليات النفطية التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط، قد قامت بدورها بإبلاغ الشركة العامة للكهرباء بأنّه سيتم تعليق عمليات إمداد النفط الخام لمحطّة أوباري لتوليد الطاقة الكهربائية كنتيجة حتمية لتوقّف الإنتاج.