وزيرة شؤون الإعلام الأردني تبحث مع مسؤولة أممية علاقات التعاون

بحثت وزيرة شؤون الإعلام الأردنية جمانة غنيمات، اليوم الاثنين، مع رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة ماريا فيرناندا إسبينوسا غاريسيس، سبل التعاون بين الأردن وهيئات الأمم المتحدة المعنية بدعم وتمكين المرأة عبر العديد من البرامج ذات الأولوية في هذا المجال.

وأكدت غنيمات - وفقا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) - التزام الأردن بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1325 حول المرأة والأمن والسلام، حيث أطلقت الحكومة رسمياً الخطة الوطنية الأردنية لتفعيل القرار الأممي في مارس 2018، وبدأ تنفيذها من مختلف القطاعات الأمنية والمؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني.

من جهتها، أكدت المسؤولة الأممية استمرار التعاون بين هيئات الأمم المتحدة المعنية والمؤسسات الأردنية، في سبيل الارتقاء بوضع المرأة وتعزيز قدراتها.

ولفتت إلى التقدير الدولي للجهود التي بذلها الأردن في التعامل مع الكثير من التحديات التي أفرزتها الأزمات الإقليمية، لاسيما دوره الإنساني والإغاثي في استضافة اللاجئين، رغم قلة الإمكانيات والموارد.