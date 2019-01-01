تدريبات تأهيلية لثلاثي الزمالك

أدى حازم إمام ومصطفى فتحي ومحمود علاء لاعبو نادي الزمالك تدريبات تأهيلية، مساء اليوم الإثنين، على هامش تدريبات الفريق المسائية.

وشعر حازم إمام بآلام في العضلة الأمامية خاض على إثرها التدريب التأهيلي، فيما اقترب فتحي من إتمام برنامجه التأهيلي حيث من المنتظر أن يشارك في لقاء الإسماعيلي.

وخاض محمود علاء تدريبًا تأهيليًا، تبعه اجتماع مطول مع خالد جلال المدير الفني للفريق، والذي طالبه بالتركيز في المباريات المقبلة.

ويواجه الزمالك نظيره الإسماعيلي، الأربعاء المقبل، على ملعب بتروسبورت، في إطار المباراة المؤجلة من الجولة الـ27 من الدوري الممتاز.