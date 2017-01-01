 في خطاب للأسد.. بابا الفاتيكان يعرب عن قلقه إزاء الأوضاع في سوريا - بوابة الشروق
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في خطاب للأسد.. بابا الفاتيكان يعرب عن قلقه إزاء الأوضاع في سوريا

روما - د ب أ:
نشر فى : الإثنين 22 يوليه 2019 - 1:10 م | آخر تحديث : الإثنين 22 يوليه 2019 - 1:10 م

أعرب بابا الفاتيكان فرنسيس، في خطاب للرئيس السوري بشار الأسد، عن بالغ قلقه إزاء الأوضاع في سوريا.

وأعلن الفاتيكان، اليوم الاثنين، عن أن البابا تحدث في الخطاب على وجه الخصوص عن "الظروف المأساوية" للمدنيين في إدلب.

وقال وزير خارجية الفاتيكان بييترو بارولين، اليوم الاثنين: "ما يحدث هناك غير إنساني وغير مقبول بالفعل، وبالتالي يطلب البابا من الرئيس ببذل كل ما في وسعه لوقف هذه الكارثة الإنسانية".

وسلم هذه الرسالة الكاردينال بيتر توركسون خلال زيارة لدمشق اليوم.

وبحسب بيانات المرصد السوري لحقوق الإنسان، قُتل 23 شخصا جراء قصف نفذته طائرات حربية روسية على ريف إدلب اليوم.

تجدر الإشارة إلى أن روسيا هي حليفة النظام السوري في الحرب الدائرة هناك.

وتنفذ طائرات روسية وسورية غارات متكررة على مواقع المتمردين حول مدينة إدلب.

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