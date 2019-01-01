محافظ باريس و«إيل دو فرانس» يعلن إطلاق حالة اليقظة «البرتقالية» في فرنسا

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أعلن محافظ العاصمة الفرنسية باريس ومنطقة إيل دو فرانس ميشال كادو، إطلاق حالة اليقظة "البرتقالية" (المستوى الثالث) لمواجهة موجة الحرارة المرتفعة التي تشهدها البلاد وذلك بالتعاون مع مديرية الشرطة والمرصد الإقليمي للصحة في "إيل دو فرانس" بشمال فرنسا ومجلس مدينة باريس.

وقال هيئة الأرصاد الفرنسية - حسبما ذكرت قناة "سي نيوز" الاخبارية الفرنسية اليوم الاثنين - إن درجة الحرارة بلغت اليوم الاثنين، 30 درجة مئوية في حين ستبلغ درجات الحرارة 41 درجة الخميس القادم.

وأضافت القناة أنه تم إعداد جميع المرافق الصحية لاستقبال المسنين والأشخاص ذوي الإعاقة للتعامل مع ارتفاع درجات الحرارة، فضلا عن فتح مئات أماكن الإقامة لإيواء المشردين.

وكانت هيئة الأرصاد الفرنسية قد أعلنت في مطلع يوليو الجاري أن 13 إدارة في جنوب شرقي البلاد في حالة تيقظ "برتقالية" بسبب موجة الحر الشديدة التي تشهدها البلاد منذ فترة.