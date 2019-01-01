«باير» الألمانية تبيع «دكتور شولز» لمستحضرات العناية بالقدم مقابل 585 مليون دولار

أعلنت شركة الكيماويات والأدوية الألمانية "باير" اليوم الاثنين موافقتها على بيع شركة مستحضرات العناية بالقدمين "دكتور شولز" إلى شركة "يلو وود بارتنرز" مقابل 585 مليون دولار في خطوة أخرى تستهدف تبسيط هيكل أنشطة "باير" بعد تزايد انتقادات المستثمرين لنموذجها الاقتصادي.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن "فيرنر باومان" الرئيس التنفيذي لشركة "باير" يتعرض لضغوط لكي يؤكد جدوى التركيز المزدوج للشركة على قطاعي الكيماويات الزراعية ومستحضرات العناية الشخصية بعد استحواذها على شركة الكيماويات والبذور الأمريكية "مونسانتو" مقابل 63 مليار دولار في العام الماضي.

ومنذ اتمام صفقة الاستحواذ فقد سهم "باير" أكثر من 35% من قيمته على خلفية دعوى تعويض ضخمة ضد شركة "مونسانتو" في الولايات المتحدة بسبب احتمال إصابة عدد من المزارعين بالسرطان نتيجة استخدام مبيد الحشائش "راوند آب" الذي تنتجه الشركة الأمريكية.

وكانت "باير" قد تعهدت في نوفمبر الماضي بشطب حوالي 12 ألف وظيفة في مختلف دول العالم بما يمثل حوالي 10% من إجمالي حجم قوتها العاملة، كما تعهدت بالانسحاب من قطاع الأدوية البيطرية إلى جانب بيع بعض شركات قطاع مستحضرات العناية الشخصية.

وكانت "باير" قد وافقت في مايو الماضي على بيع منتجات "كابرتون" للوقاية من الشمس إلى شركة "بايرسدورف" مقابل 550 مليون دولار.

يذكر ان "باير" كانت قد اشترت "دكتور شولز" عام 2014 كجزء من صفقة الاستحواذ على قطاع مستحضرات العناية الشخصية في شركة "ميرك" الأمريكية مقابل 14 مليار دولار.

ومن المتوقع اتمام صفقة بيع شركة "دكتور شولز" إلى "ييلو وود" خلال الربع الأخير من العام الحالي.