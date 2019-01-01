وزير الداخلية العراقي يستقبل سفير البحرين في بغداد

استقبل وزير الداخلية العراقي الدكتور ياسين طاهر الياسري، في مكتبه بمبنى وزارة الداخلية سفير البحرين لدى جمهورية العراق صلاح علي المالكي.

ونوه وزير داخلية جمهرية العراق خلال اللقاء بمتانة العلاقات الثنائية التي تربط بين البحرين والعراق، معربًا عن اعتزازه وتقديره بما تشهده العلاقات من تطور ونماء على كافة المستويات، مؤكدًا وضع وتكريس كافة الإمكانيات اللازمة من أجل تسهيل مهام سفير مملكة البحرين لدى جمهورية العراق بعد استئناف عمله في بغداد، متمنيًا له كل التوفيق والسداد.

من جانبه أعرب السفير المالكي عن اعتزازه بلقاء وزير داخلية جمهورية العراق، مؤكدًا حرص مملكة البحرين على تعزيز آفاق التعاون مع جمهورية العراق الشقيقة في مجالات عدة خاصة في المجالات الأمنية، مقدمًا شكره لدعم الدكتور ياسين طاهر الياسري وحرصه الدائم على أمن وسلامة سفارة مملكة البحرين في بغداد وعلى الدعم الذي يلقاه من أجل تيسير مهام عمله، متمنيَا سعادته لجمهورية العراق دوام التقدم والازدهار.

كما جرى خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.