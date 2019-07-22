اتهم نشطاء ومشرعون ديمقراطيون شرطة "هونج كونج" بعدم اتخاذ أي إجراءات لمنع رجال يرتدون ملابس بيضاء من تنفيذ هجوم عدائي على ركاب المترو في ساعة متأخرة من ليل يوم الأحد، تاركين وراءهم 45 مصابًا في المستشفى، بينهم شخص أصيب بجروح خطيرة، بحسب "الجارديان" البريطانية.

وأظهرت لقطات الفيديو التي انتشرت على وسائل الإعلام، عشرات الرجال، معظمهم ملثمون خلال اقتحامهم محطة المترو وإيقافهم لإحدى القطارات لعدة دقائق، ومطاردة الركاب بداخله وضربهم بالعصي، فيما ظهرت امرأة حامل وامرأة تحتضن رضيعها وهما يحاولان تفادي الضرب، وبدى جميع الركاب يصرخون ويبكون محاولين حماية أنفسهم من القضبان المعدنية والخشبية والعصي التي استخدمها الرجال لضربهم، كما تعرضت صحفية للضرب خلال تصويرها الهجوم، وانتهى الأمر بالركاب ينزفون وملطخين بالدماء على أرض المحطة.

ووفقًا لشهود عيان، فإن الراكبين ممن تم الاعتداء عليهم داخل محطة المترو كانوا ضمن المتظاهربن العائدين من مسيرة كبيرة مناهضة للحكومة، في مدينة لوين لونج، خاضها مئات الآلاف من الناس يوم الأحد الماضي، والتي تحولت إلى حالة من الفوضى بعدما خاضت الشرطة والمتظاهرون معارك بإطلاق الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي لتفريق المحتجين.

تقول إحدى الشاهدات باكية خلال تسجيل صوتي لها، فور فض التظاهرة: "لقد ضربوا الأشخاص في السيارات بشكل عشوائي حتى من كانوا عائدين إلى ديارهم من العمل وكان بعض الرجال يحموننا بدون مقاومة الشرطة وإلا كنا تعرضنا للهجوم بشكل أسوأ، إنهم يضربون حتى النساء والأطفال".

ما جعل الشرطة متهمة بالتواطوء مع المهاجمين، هو وصولها متأخرة لمحطة القطار بعد أن غادر المهاجمون، ما أثار حالة من الغضب بين الركاب، مطالبين بمعرفة سبب التأخر، وكانت المفاجئة عندمت عاد المهاجمون مرة أخرى في وقت لاحق، واقتحموا بوابة مغلقة لمحطة القطار، بعد رحيل الشرطة.

من جهتها قالت هيئة مستشفى هونج كونج إن 45 شخصًا تتراوح أعمارهم بين 18 و 64 عامًا أصيبوا في الهجوم، من بينهم رجل كان في حالة حرجة، و 4 رجال وامرأة في حالة خطيرة.

وقالت الجبهة المدنية لحقوق الإنسان، وهي الجهة المسؤولة عن مسيرة المعارضة يوم الأحد: "بينما كانت الشرطة تضرب القنابل المسيلة للدموع بلا داعٍ على الجانب الآخر في مدينة يوين لونج، كان هناك بلطجية حقيقيون يطاردون ويضربون المارة والصحفيين هذا أمر شائن".

من جهتها أدانت حكومة هونج كونغ، حادثة العنف في بيان، مؤكدة على أن بعض الأشخاص قد هاجموا الركاب على منصة المحطة وداخل مقصورات القطار؛ ما أدى لوقوع مواجهات وإصابات وأدانت بشدة أي عنف وقالت إنها ستتخذ إجراءات جدية".

وتعتبر أعمال العنف التي وقعت يوم الأحد الماضي خلال التظاهرة الكبرى، استمرار للاحتجاجات الجماهيرية التي نظمت على مدار7 أسابيع متتالية، للمطالبة بمزيد من الحريات لمواطني هونج كونج، منها إصلاحات ديمقراطية من شأنها أن تمنحهم القدرة على انتخاب قادتهم بشكل مباشر.