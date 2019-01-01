خريطة الإذاعة المصرية للاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو

وضعت الإذاعة المصرية برئاسة الإذاعي محمد نوار، خريطة خاصة للاحتفال بثورة يوليو، تتضمن مجموعة من الحلقات الخاصة والفترات المفتوحة على الهوا، والت تبرز من خلالها الضرورات التي أدت إلي قيام الثورة، واهم الإنجازات، وكيف انعكست علي الوطن والمواطن ووضعت مصر علي طريق التنمية والبناء.

* البرنامج العام

تحتفل إذاعة البرنامج العام على مدار يوم غد الخميس بذكري ثورة 23 يوليو 1952 الثامنة والستين تحت عنوان " 23 يوليو حكاية شعب "، وذلك عبر إذاعة حلقة وطنية من برنامج "احلي ما فينا" للاحتفال بالمناسبة وحث الأطفال علي حب بلدهم الغالية مصر وأهمية الوطن والدفاع عنه ضد أي معتدي.

وتطوع عدد من برامج القناة للحديث عن المناسبة ومنها برامج "مايطلبه المستمعون، مع الموسيقي، اوتار الموسيقي، شعبيات مصرية، وعلي شط بحر النغم"، ويتناولوا موسيقي وأغنيات عن ثورة يوليو.

ويقدم برنامج "مصر جميلة" حلقة تدورعن اهم الانجازات التي قدمتها ثورتي 23 يوليو، كما تقدم تغطية لمكتسبات المرأة المصرية بعد 23 يوليو52 علي المستوي السياسي والبرلماني ، وتتضمن لقاء مع د. نهله جمال الكاتبة ومدربة التنمية البشرية، كما يذاع عدد من الاعمال الدامية مثل أحفاد الثورة وآمال الأحرار وستائر الدخان وبرنامج "خاص ثورة 23 يوليو.

* الشرق الأوسط

وتحتفل إذاعة الشرق الأوسط باعياد الثورة عبر خريطة تتضمن مجموعة برامج وفترات مفتوحة، ومنها "شوفت اللي حصل" فترة مفتوحة تتضمن لقاءات مع احد الكتاب والمؤرخين حول تعريف الأجيال الجديدة بثورة 23 يوليو باعتبارها جزء من التاريخ المصري والنتائج التي ترتبت عليها.

وتقدم فترة مفتوحة بعنوان "شغل دراما"، تتضمن لقاءات مع السيناريست بشير الديك عن فيلم رد قلبي وهل يمكن تقديم عمل فني سينمائي يعبر عن ثورات مصر المختلفة.

كما تقدم تحت عنوان "حكاية شعب" فترة مفتوحة تتضمن لقاء مع الشاعر عوض بدوي والملحن الموجي الصغير عن أغاني الثورة وخاصة أغاني عبد الحليم حافظ التي تعتبر المتحدث الرسمي لثورة يوليو، كذلك لقاء مع الإعلامي فهمي عمر حول ذكرياته مع ثورة يوليو علي المستوي الإعلامي الاجتماعي، ولقاء مع نجوم الفن والشخصيات العامة عن ثورة يوليو.

وتحت عنوان "ابن مصر" تقدم إذاعة الشرق الأوسط فترة مفتوحة تتضمن لقاءات مع بعض الشباب عن مدي معرفتهم بثورة يوليو وأوجه الاختلاف بينها وبين الثورات التي تلتها وعرض بعض النماذج الناجحة عمليا من هؤلاء الشباب.

كما تقدم فترة مفتوحة باسم "غنوه شعب" تستضيف فيها أحد المطربين الشباب لغناء الأغنيات الوطنية وما يطلبه المستمعون من أغاني، و"مسيرة الإنجازات".

وتتضمن لقاءات متنوعة لتقديم النتائج والإنجازات التي تمت على أرض الواقع في مجالات السياسة والاقتصاد والحياة الاجتماعية، ومنها لقاءات مع الكاتب الصحفي خالد القاضي والكاتب الصحفي محمد امين والخبير الاقتصادي وائل النحاس.

* الشباب والرياضة

تحتفل شبكة الشباب والرياضة على مدار يوم غد الخميس بذكرى الثورة المصرية المجيدة، وتقدم مجموعة من الفترات المفتوحة منها "النهار من أوله" وتستعرض قراءة في ما نشر في الصحف اليومية من اخبار ومقالات واحتفالات بالثورة، وتقدم فترة "هانسمع فن" سهرة خاصة تتناول كيف تناولت الاعمال الفنية من أفلام وأغاني ثورة يوليو نبضا يعكس إنجازاتها، وتتضمن فترة "صباحكو رياضة" لقاء مع احد النقاد الرياضيين وحوار عن إنجازات ثورة يوليو في مجال الرياضة.

وتستضيف في فترة "اخر طبعة" الكاتب الصحفي أحمد السرساوي وحوار عن دور الشباب ونضالة من ضباط الجيش والحركات الوطنية ومولد الثورة وتأثيراتها علي المجتمع المصري والعربي والعالمي واهم نجاحاتها.

وتطوع الشباب والرياضة عدد من البرامج والسهرات ومنها "نجوم فوق العادة" سهرة مع د. عاصم الدسوقي أستاذ التاريخ للحوار عن ثورة يوليو وتاريخها، وحلقة من برنامج "ليالينا" تستعرض أهم الأغاني والإبداعات الشعرية والأدبية التي عبرت عن الثورة، كما تقدم في "من أقوال الرئيس عبد الناصر" مقاطع من خطب الرئيس عبد الناصر في مناسبات متعددة "في الروقان" أجمل ما قدم مطربي الثورة من اعمال غنائية، كما تقدم في "ناس غير الناس" سهرة مسجلة مع المهندس عبد الحكيم جمال عبد الناصر حول الثورة ومراحل حياه عبد الناصر ، و كذلك تقدم في "شاعر وثورة" سهرة سجلت مع الشاعر الراحل عبد الرحمن الابنودي حول كتاباته الشعرية التي عبر بها عن امال وطموحات المواطن البسيط من وراء الثورة وكيف توحد الشعور الوطني في نفوس الشعب المصري.

* إذاعة الكبار

وتتضمن خطة إذاعة الكبار للاحتفال بثورة يوليو فترة مفتوحة عنوانها "الثورة في وجدان وعيون الكبار" تدور حول عمل لقاءات من داخل رعاية المسنين ودار رعاية الكبار بالهرم والسيدة زينب واهم ذكرياتهم عن الثورة، و لقاء مع محمد مصطفي وكيل وزارة التأمينات حاليا وحديث حول الثورة في تحقيق امال الكبار وتخصيص معاش لهم بكافة مسمياته وكيف استفاد الكبار منها وكيفية الارتقاء بالحياة المعيشية للكبار.

كما تطوع عدد من البرامج منها " شاهد علي الثورة"، "ذكريات الكبار"، و"ما يطلبه الكبار" ويتم من خلالها التفاعل مع المستمعين وتقديم أجمل الأغاني التي تناولت ثورة يوليو المجيدة، ويذاع برنامج "دردشة" تقديم محمود عبد الرحيم مع الكاتبة الصحفية سامية زين العابدين مدير تحرير جريدة المساء والحديث حول النتائج المبهرة لثورة يوليو المجيدة، و برنامج "كارت معايدة" يقدم كروت معايدة وتهنئة بمناسبة ذكري يوليو، و برنامج "كنوز إذاعية" يقدم أهم الأعمال الدرامية التي تناولت ثورة يوليو ومسامع من بعض المسلسلات والأفلام الخاصة بالثورة.

* الشبكة الثقافية

تحتفل الشبكة الثقافية بفروعها الثلاث "البرنامج الأوروبي ، البرنامج الثقافي ، والبرنامج الموسيقي" بذكري ثورة 23 يوليو ويقدم البرنامج الأوروبي تحت عنوان "استعراض الصباح" فقرة تبرز المكاسب التي حققتها ثورة يوليو للوطن والمواطن ومنها دروس وغير السد العالي الذي يعد من اهم مكاسب ثورة يوليو وكذلك نهضة مصر، وفي " فترة مفتوحة" تتناول الابعاد الثقافية والفنية والاجتماعية لثورة يوليو وانجازاتها في النهوض بالثقافة والفن والمجتمع . - "فترة مفتوحة" تتناول اوجه بين التضامن بين ثورتي 30 يونيو و23 يوليو

ويحتفل البرنامج الفرنسي بتقديم برنامج "استعراض الصباح" والحديث عن ثورة 23 يوليو وإرساء مبدأ العدالة الثقافية حيث تم إرسال دعائم البنية التحتيه للمؤسسات الثقافية والتى تعمل اثراء الحياة الثقافية والفنية الي يومنا هذا.

يقدمالبرنامج الإنجليزي حلقة بعنوان "عالم المعرفة" إعداد وتقديم د. عمرو مبروك وتستضيف ابناء الزعيم د.هدي وعبد الحكيم عبد الناصر.

ويدم البرنامج الألماني حلقة خاصة من برنامج "ما يطلبه المستمعون" عن ثورة 23 يوليو والخلفية التاريخية لها وتأثيراتها علي تاريخ ومستقبل مصر. البرنامج الإيطالي اذاعة فترة مفتوحة تتحدث عن ثورة يوليو وعن الضباط الاحرار واتحادهم مع الشعب ضد الطغاه وفقرة عن الرئيس جمال عبد الناصر.

ويقدم البرنامج الارمني "مصر هذا الاسبوع" حلقة عن الاحتفالات والندوات التي تقام بمناسبة 23 يوليو.