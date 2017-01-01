 حبس 12 متهمًا في واقعة مقتل شاب بمشاجرة بين عائلتين بالشرقية - بوابة الشروق
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حبس 12 متهمًا في واقعة مقتل شاب بمشاجرة بين عائلتين بالشرقية

فاطمة علي
نشر في: الأربعاء 22 يوليه 2020 - 12:08 م | آخر تحديث: الأربعاء 22 يوليه 2020 - 12:08 م

أمرت نيابة كفر صقر العامة، بإشراف المستشار أحمد خفاجي، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، اليوم الأربعاء، بحبس 12 متهمًا، 4 أيام على ذمة التحقيق، لتورطهم في واقعة مقتل شاب في مشاجرة بين عائلتين بسبب خلافات على أولوية الري بقرية تابعة لدائرة مركز شرطة كفر صقر.

كان مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من مستشفى الزقازيق الجامعي، بوصول أحمد.ح.م، 22 سنة، مُقيم بعزبة أمين عمر، التابعة لدائرة مركز شرطة كفر صقر، مصابًا بنزيف داخلي بالمخ، إثر تعرضه للضرب بآلة حادة على رأسه، وتوفي متأثرًا بإصابته.

وتبين نشوب مشاجرة بين عائلتي مكاوي وعبدالعال، أثناء تواجد المجني عليه بعزبة الخطيبة، التابعة لدائرة مركز شرطة كفر صقر، بسبب خلافات على أولوية ري أرض زراعية، ما أسفر المشاجرة عن مقتل الشاب، أحد أفراد العائلة الأولى، وجرى ضبط 12 فردًا من طرفي المشاجرة، بينهم 7 من أفراد عائلة عبدالعال، و5 من عائلة مكاوي، لتورطهم في الواقعة، فيما تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة قررت حبس المتهمين على ذمة التحقيق.

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