دعوات عربية ودولية إلى التهدئة فى ليبيا

ترامب وبن زايد يؤكدان ضرورة إخراج القوات الأجنبية.. وشكرى لوزيرى خارجية فرنسا وألمانيا: الحل السياسى يقتضى التصدى للتنظيمات المتطرفة





تزايدت الدعوات الدولية والأوروبية والعربية، اليوم، المطالبة بضرورة التهدئة فى ليبيا، ووقف التدخلات الخارجية والتأكيد على ضرورة التمسك بالحل السياسى لتسوية الأزمة.

وقال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بحث فى اتصال هاتفى مع ولى عهد أبوظبى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أمس الأول، قضايا الأمن الإقليمى بما فى ذلك «أهمية خفض التصعيد فى ليبيا من خلال إخراج القوات الأجنبية»، وفقا لوكالة «رويترز».

من جهته، دعا الاتحاد الأوروبى، فى بيان، الدول التى شاركت فى مؤتمر برلين حول ليبيا إلى «الوفاء بالتزاماتها تجاه الليبيين».

ودعا الاتحاد إلى تعبئة جميع الجهود من أجل إيجاد حل سياسى فى ليبيا. كما دعا «الأطراف الإقليمية إلى وقف التصعيد فى ليبيا»، معتبرا أن «التهديد بالتدخل العسكرى خطير ويؤجج النزاع بين الأطراف الليبية»، بحسب موقع «العربية.نت» الإخبارى.

بدوره، قال وزير الخارجية الإيطالى لويجى دى مايو، إن بلاده منخرطة فى عمل دبلوماسى يهدف إلى حث الأطراف المتنازعة فى ليبيا على التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار يجنب الانقسام الفعلى لليبيا.

وفى السياق، أجرى وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم، اتصالين هاتفيين مع كل من نظيريه الفرنسى جان إيف لو دريان، والألمانى هايكو ماس لبحث تطورات الأوضاع فى ليبيا.

وقال أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية: إن الوزير شكرى أكد على الموقف المصرى من الأوضاع فى ليبيا، مشددا على الأولوية التى يوليها الجانب المصرى للعمل على وقف إطلاق النار وللتوصل إلى حل سياسى تفاوضى ليبي _ ليبى.

وأشار شكرى إلى أن إعلان القاهرة، الذى يأتى مكملا لمسار برلين، يهدف لتعزيز فرص تحقيق مثل هذا الحل الذى يحافظ على الدولة الوطنية الليبية ووحدة أراضيها، ويسمح بمواصلة جهود القضاء على الجماعات الإرهابية والميليشيات المسلحة حتى ينعم الشعب الليبى الشقيق بالأمن والاستقرار.

وفى الوقت نفسه، أكد شكرى على أن النجاح فى التوصل للحل السياسى المنشود يقتضى التصدى بحزم لانتشار التنظيمات المتطرفة فى الأراضى الليبية والتدخلات الخارجية على نحو لا يهدد المصالح المصرية فحسب وإنما يمس أمن الدول المطلة على البحر المتوسط بل والاستقرار الإقليمى والدولى بشكل عام.

إلى ذلك، أكد وزير الخارجية الجزائرى صبرى بوقادوم أن الحل السياسى الليبى يجب أن يبنى على مخرجات مؤتمر برلين.

وأضاف بوقادوم خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره الروسى سيرجى لافروف فى موسكو، اليوم، أن «نتوافق مع روسيا على أن الحل السياسى للأزمة الليبية يجب أن يشمل جميع مكونات الشعب الليبى»، فيما أكد لافروف أن وقف إطلاق النار فى ليبيا ليس هدفا بحد ذاته بل يجب أن تليه فورا عملية سياسية بهدف استعادة كيان الدولة الليبية وسيادتها ووحدة أراضيها، وفقا لموقع «روسيا اليوم» الإخبارى.

من جهة أخرى، أعلنت وزارة الخارجية الروسية ونظيرتها التركية فى بيان مشترك عن إجرائهما مشاورات رفيعة المستوى بشأن ليبيا، توجت بالاتفاق على مواصلة الجهود المشتركة لتهدئة الوضع وتجديد التزام الطرفين بسيادة البلاد ووحدة أراضيها.