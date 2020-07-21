تقرير مصرفي يحذر من إدراج تايلاند وتايوان على قائمة المراقبة الأمريكية للتلاعب بأسعار الصرف

حذر تقرير صادر عن مجموعة يو.بي.إس جروب المصرفية السويسرية من احتمال إدراج تايوان وتايلاند على القائمة الأمريكية للدول المشتبه في تلاعبها بقيمة عملتها بعد انطباق كل معايير وزارة الخزانة الأمريكية للإدراج على الدولتين.

وأشارت اليوم الأربعاء، وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن الدولة التي يتم إدراجها على قائمة المراقبة الأمريكية يجب أن تحقق شرطين من ثلاثة شروط وهي تسجيل فائض تجاري مع الولايات المتحدة لا يقل عن 20 مليار دولار سنويا وتسجيل فائض في ميزان الحساب الجاري لا يقل عن 2 في المئة من إجمالي الناتج المحلي والتدخل في تعاملات سوق الصرف بما يعادل 2 في المئة من إجمالي الناتج المحلي للدولة لمدة ستة أشهر في السنة.

وبحسب تحليل مجموعة يو.بي.إس جروب، فإن تايوان التي تم رفعها من قائمة المراقبة الأمريكية عام 2017 وتايلاند تحققان حاليا المعايير الثلاثة للإدراج. ولم تتضمن القائمة التي أصدرتها وزارة الخزانة الأمريكية في يناير الماضي أيا من الدولتين.

وقال محللو المجموعة المصرفية السويسرية ومنهم روهيت أرورا وتيك كوان كوه في تقرير صدر بتاريخ أمس إن "تايلاند وتايوان تجاوزتا حاجز ال 20 مليار دولار في الفائض التجاري مع الولايات المتحدة.. نحن نتوقع إدراج تايلاند في مقدمة التقرير المقبل مع احتمال لا يذكر لإعادة إدراج تايوان أيضا.

كان فيراتاي سانتيبرابهوب محافظ بنك تايلاند المركزي قد قال يوم 14 يوليو الحالي إنه لا يخشى ادراج اسم بلاده في التقرير المقبل لوزارة الخزانة الأمريكية لأن تايلاند شرحت سياستها في سوق الصرف لوزارة الخزانة الأمريكية.

وأضاف أن الباهت التايلندي يتحرك صعودا وهبوطا أمام الدولار وهو الآن أقل فعلا من قيمته في العام الماضي.

وقال إن البنك المركزي لا يتدخل إلا في حالة حدوث تقلبات حادة في أسعار الصرف ووزارة الخزانة الأمريكية تتفهم ذلك.