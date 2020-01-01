 اتهام سياسي معارض وصحفي في زيمبابوي بالتخطيط لاحتجاج - بوابة الشروق
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اتهام سياسي معارض وصحفي في زيمبابوي بالتخطيط لاحتجاج

د ب أ
نشر في: الأربعاء 22 يوليه 2020 - 11:58 م | آخر تحديث: الأربعاء 22 يوليه 2020 - 11:58 م

اتهمت السلطات في زيمبابوي اليوم الأربعاء، زعيم المعارضة والصحفي الاستقصائي هوبويل تشينونو "بالتحريض على العنف العام"، بسبب التخطيط لتنظيم مظاهرات مناهضة للحكومة، يوم 31 يوليو الجاري.

وقالت بياتريس متيتوا، من منظمة "محاميو زيمبابوي لحقوق الإنسان"، والتي تمثل تشينونو: "لم يتم اعتقال موكلنا بشكل قانوني.. في الواقع تم اختطافه واقتحام منزله".

كما جرى اعتقال السياسي المعارض جاكوب نجاريفوم من منزله يوم الاثنين الماضي، ولا يزال الاثنان رهن الاعتقال لدى الشرطة منذ ذلك الحين.

ويقول محامو الاثنين، إن التهمة قد تؤدي لعقوبة السجن 10 سنوات.

وأعربت سفارتا الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في هراري، عن قلقهما من اعتقال الصحفي.

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