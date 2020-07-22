الخارجية الأمريكية تطلب من الصين إغلاق قنصليتها في مدينة هيوستن

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أفادت مصادر إعلامية أمريكية، اليوم الأربعاء، بأن وزارة الخارجية الأمريكية طلبت من الصين إغلاق القنصلية الصينية في مدينة هيوستن بولاية تكساس خلال 72 ساعة.
ذكرت ذلك قناة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل لها.