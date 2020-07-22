 الخارجية الأمريكية تطلب من الصين إغلاق قنصليتها في مدينة هيوستن - بوابة الشروق
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الخارجية الأمريكية تطلب من الصين إغلاق قنصليتها في مدينة هيوستن

واشنطن أ ش أ
نشر في: الأربعاء 22 يوليه 2020 - 10:47 ص | آخر تحديث: الأربعاء 22 يوليه 2020 - 10:47 ص

أفادت مصادر إعلامية أمريكية، اليوم الأربعاء، بأن وزارة الخارجية الأمريكية طلبت من الصين إغلاق القنصلية الصينية في مدينة هيوستن بولاية تكساس خلال 72 ساعة.

 

ذكرت ذلك قناة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل لها.


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