خريطة القنوات المتخصصة للاحتفال بذكرى ثورة يوليو

يحتفل قطاع قنوات النيل المتخصصة بذكرى ثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٢ عبر تطويع برامج قنوات القطاع من أجل تلك المناسبة المجيدة.

قناة نايل دراما

تطوع القناة برنامج فلاش للاحتفال بهذه المناسبة، كما تذيع مجموعة من الأفلام التسجيلية، وكذلك تطويع فقرة "عشانك يا قمر" لتقدم مجموعة من الأفلام الخاصة بالثورة.

قناة نايل لايف

تطوع القناة برنامج نهارك سعيد للاحتفال بهذه المناسبة، كما تذيع مجموعة من الافلام التسجيلية، وكذلك الفيلم العربي "ناصر 56" في السهرة.

قناة العائلة

تطوع القناة جميع برامجها للاحتفال بهذه المناسبة، كما تذيع مجموعة من الافلام التسجيلية، وتعرض في السهرة الفيلم العربي "ناصر 56".

قناة نايل سينما

تطوع القناة برامج "الو سينما – أكشن"، وتذيع أفلام "أيام السادات – بئر الخيانة".

ماسبيرو زمان

تذيع القناة برامج "وقائع مصرية" حلقة دور علي إسماعيل وعبد الحليم حافظ في الأغنية الوطنية، و"شاهد على العصر" حلقة خالد محيي الدين عضو مجلس قيادة الثورة، كما تذيع حفل عيد الثورة التاسع، وكذلك تذيع حفل عيد الثورة لأم كلثوم، فضلا عن عرض مجموعة من الأفلام التسجيلية منها "مسيرة شعب وثورة"، و"يا سلام على عيدنا".