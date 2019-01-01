رئيس مدينة سفاجا ترافق لجنة تقييم الأداء التنفيذي للوحدة المحلية

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رافقت هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا، اليوم الأربعاء، لجنة تقيم الأداء التنفيذي للوحدة المحلية للمدينة والمشكّلة من جميع القطاعات، برئاسة مدير التفتيش المالى والإداري لمتابعة الخطة الاستثمارية ونسبة التنفيذ فيها حتى الآن ومتابعة مقترح الخطة القادمة ومعدل التنفيذ الفعلي للخطة على مراحل ربع سنوية.

يأتي ذلك بالإضافة إلى مدى تطبيق قانون 144لسنة 2017 الخاص بوضع اليد والقانون رقم 17 لسنة 2019 الخاص بالمصالحات في بعض مخالفات البناء وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتفقدت رئيس المدينة، برفقة أعضاء اللجنة عدد من المشروعات القائمة بالمدينة شملت أعمال الرصف ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي، حيث ثمنت اللجنة الجهد المبذول في المركز السياحي الشمالي وشارع القرى السياحية.

كما تفقدت مشروع رفع كفاءة وتطوير المجزر جنوب مدينة سفاجا، وتابعت عملية تجديد فواصل كوبرى سفاجا العلوى وتأمين وتدعيم أعمدة الإنارة.

وأجرت اللجنة تفيش على إدارات الوحدة المحلية لمتابعة سير العمل والخدمة المقدمة للمواطنين شملت إدارة التخطيط ومركز المعلومات والمجمع النموذجي وإدارة الشئون العاملين والإدارة الهندسية والموارد البشرية والايرادات والحسابات، حيث تم منح إدارة التخطيط نموذج تفصيلي لمتابعة المشروعات للعام المالى 2020/2021 والابلاغ عن المعوقات التى تواجه العمل أولا بأول.