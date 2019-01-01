 بوليفيا تواجه ضغوطا لتأجيل الانتخابات في ظل تفشي كورونا - بوابة الشروق
الأربعاء 22 يوليه 2020 8:47 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟

النتـائـج تصويت

بوليفيا تواجه ضغوطا لتأجيل الانتخابات في ظل تفشي كورونا

بوليفيا - ارشيفية
بوليفيا - ارشيفية
د ب أ
نشر في: الأربعاء 22 يوليه 2020 - 8:24 م | آخر تحديث: الأربعاء 22 يوليه 2020 - 8:24 م
تتزايد الدعوات الموجهة للسلطات في بوليفيا، من أجل تأجيل الانتخابات العامة المقررة في السادس من سبتمبر، في ظل استمرار جائحة كورونا في البلاد، حسبما أفادت تقارير إعلامية محلية.

وقالت محكمة الانتخابات في تشوكيساكا، إن المنطقة الجنوبية لم تستوف شروط التصويت، بحسب ما ذكرته صحيفة "إل ديبير"، اليوم الأربعاء.

كما دعت لجنة علمية استشارية بوزارة الصحة وعدد من الأحزاب السياسية إلى تأجيل الانتخابات التي كان من المقرر إجراؤها في مايو لكنها تأجلت بالفعل بسبب الوباء.

وسجلت بوليفيا اليوم 1366 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 62357 حالة، ووصل إجمالي الوفيات جراء الفيروس إلى 2273 حالة وفاة، وليس من المتوقع أن يستقر عدد الإصابات قبل شهر سبتمبر.

وثبتت إصابة الرئيسة المؤقتة جانين أنيز وما يقرب من ثلث أعضاء حكومتها بالفيروس، وتعرض النظام الصحي في بوليفيا، وشهدت عمليات دفن الموتى لضغوط كبيرة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك