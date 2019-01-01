اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، نتيجة تقدير العينة العشوائية لأوراق إجابة مادة الجيولوجيا وعلوم البيئة لطلاب الشعبة العلمية علوم بالثانوية العامة.

جاء ذلك بعد الاجتماع الذي عقد مع موجهي عموم المادة ومشرفى التقدير على مستوى قطاع القاهرة، لمناقشة وجهة نظر الموجهين فى مستوى الامتحان وتوضيح أي نقاط قد تكون في مصلحة الطلاب، وفى ضوء هذا الاجتماع تم البدء أمس فى تقدير العينة العشوائية وقد جاءت نتيجة تصحيح العينة العشوائية لمادة الجيولوجيا وعلوم البيئة، البالغ عددها 11 ألفا و835 ورقة، أسفرت عن نجاح 11184 طالبا/طالبة بنسبة نجاح 94.5%.

وأوضح الدكتور رضا حجازى نائب الوزير لشئون المعلمين رئيس عام امتحانات الثانوية، أن 5684 طالبا/طالبة (بنسبة 50.82% من إجمالي العينة العشوائية) حصلوا على نسبة نجاح من 90% إلى أقل من 100%، فضًلا عن حصول 916 طالبا/طالبة على الدرجات النهائية، كما حصل 2047 طالبا/طالبة (بنسبة 18.30% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 80% إلى أقل من 90%، وحصل 1127 طالبا/طالبة (بنسبة 10.08% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 70% إلى أقل من 80%.