 اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 2009 سائقين لعدم ارتداء الكمامات - بوابة الشروق
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اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 2009 سائقين لعدم ارتداء الكمامات

حملة مرورية - أرشيفية
حملة مرورية - أرشيفية
مصطفى عطية:
نشر في: الأربعاء 22 يوليه 2020 - 3:19 م | آخر تحديث: الأربعاء 22 يوليه 2020 - 3:19 م
أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة، عن اتخاذ الإجراءات القانونية قِبل 2009 سائقين نقل جماعي لعدم ارتداء الكمامة الواقية.

في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.

وفي ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس كورونا، والمتضمن إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية.

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