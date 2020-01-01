تراجع إيرادات يونايتد إيرلاينز بنسبة 87 % خلال الربع الثاني

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أعلنت شركة الطيران الأمريكية يونايتد أيرلاينز الثلاثاء تسجيل خسائر صافية بقيمة 6ر1 مليار دولار خلال الربع الثاني من العام الحالي في ظل التراجع الحاد في الطلب على السفر بالطائرات نتيجة جائحة فيروس كورونا.

وذكرت الشركة أن هذا الفصل هو أصعب فصل تمر به في تاريخها الممتد لـ 94 عاما.

وقالت الشركة إنها تخسر يوميا حوالي 40 مليون دولار، لكنها تأمل في تقليص الرقم إلى 25 مليون دولار يوميا خلال الربع الثالث. وقد خفضت الشركة طاقتها التشغيلية لتناسب التراجع في الطلب وتقلص خسائرها.

وتراجعت إيرادات الشركة الأمريكية خلال الربع الثاني بنسبة 1ر87 % سنويا إلى نحو 48ر1 مليار دولار فقط.

ويمكن للشركة الحصول على قروض بمليارات الدولارات من الحكومة الأمريكية لكنها لم تستفد منها حتى الآن.

ولم يتضح حتى الآن متى سيتعافى قطاع الطيران في العالم في ظل استمرار المخاوف من جائحة فيروس كورونا.

وتوقع تقرير حديث صادر عن اتحاد شركات الطيران الأمريكية أنه من غير المحتمل عودة أعداد الركاب إلى مستوياتها عام 2019 قبل 2023.