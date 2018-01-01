قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إنه يجري اختبار الكشف عن فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» كل يومين أو ثلاثة أيام، وذلك وفقًا لما أورجته فضائية «روسيا اليوم»، في خبر عاجل لها، مساء الثلاثاء.

وتوقع «ترامب» خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، مساء الثلاثاء، أن تزداد الأوضاع؛ بسبب جائحة كورونا سوءًا في الولايات المتحدة قبل أن تتحسن، معقبًا: «للأسف أزمة كورونا ستسوء حتما قبل أن تتحسن، أنا لا أحب أن أقول ذلك لكن هذه هي الحقيقة».

وطلب الرئيس الأمريكي من المواطنين وضع كمامات عندما لا يكون التباعد الاجتماعي ممكنًا، معربًا عن شكره للعاملين في الخطوط الأمامية لمواجهة فيروس كورونا.

وتوقع التوصل إلى لقاح للفيروس قريبا، موضحًا: «اللقاح ضد كورونا يتطور بأسرع مما يتوقع الجميع، وهناك أربع لقاحات تخضع لتجارب سريرية».

وأفاد بأن حكام الولايات يقومون بكل ما في وسعهم؛ لمحاربة هذا الفيروس قائلا إن الفئة التي يؤثر عليها «كوفيد - 19» بشكل كبير، هي الفئة التي تبلغ من العمر 78 عاما.