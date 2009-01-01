مستشار الوزراء للإصلاح الإداري: المواطن لن يضطر للذهاب إلى المصالح الحكومية مستقبلا

قال هاني محمود، مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري، إن ميكنة الخدمات الحكومية هي الحل، لافتًا إلى أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تبذل مجهودًا خرافيًا، خلال عملية الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف «محمود» خلال لقاء لبرنامج «الحياة اليوم» الذي يقدمه الإعلامي محمد شردي عبر فضائية «الحياة»، مساء الأربعاء، أن الحكومة ستعلن عن عدد كبير من الخدمات الحكومية أونلاين وعن طريق الإنترنت، قائلًا إن المواطن لن يضطر للذهاب إلى المصالح الحكومية بعد ذلك.

وأشار إلى تنفيذ بعض الخدمات الحكومية إلكترونيًا والعمل على خدمات أخرى، خلال الفترة المقبلة، معقبًا: «سيتم استبدال المنظومة عن طريق الورق إلى منظومة إلكترونية جديدة لا تتعامل مع البشر، لأن هذا المستقبل».

وعن سؤال الإعلامي محمد شردي: «أبلة اعتماد هتيجي العاصمة الإدارية»، نفى مستشار الوزراء للإصلاح الإداري وجود هذا الأمر، قائلًا إن هناك متابعة شديدة من الحكومة؛ لميكنة الخدمات وتحديثها خلال المرحلة الأولى للعاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح أن أي مكان يتعامل مع المواطن سيظل داخل محيط المحافظة والقاهرة الكبرى، متابعًا أن هناك عزيمة سياسية للإصلاح الإداري بالدولة، لم يشهدها منذ أن كان وزيرًا للتنمية الإدارية.