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أعلنت توقعات شركة "سويس ري" السويسرية للتأمين اليوم الأربعاء أن جائحة كورونا كبدتها خسائر بالمليارات في النصف الأول من العام الحالي.

وأوضحت الشركة أنها تكبدت 2.5 مليار دولار خلال الأشهر الستة الأولى من العام لتعويض أضرار ورد تأمينات لها علاقة بالجائحة.

وأضافت الشركة أنها تتوقع أن تسجل لهذا السبب خسائر بـ 1.1 مليار دولار في النصف الأول.

وفي المقابل، كانت سويس ري تتوقع تحقيق أرباح بقيمة 0.9 مليار دولار في الفترة من يناير إلى نهاية يونيو، لولا تداعيات الجائحة.

وكانت الشركة حققت أرباحا بقيمة 935 مليون يورو في الفترة المقابلة من العام الماضي، وستعلن الشركة عن تفاصيل نتائجها خلال النصف الأول في نهاية يوليو الجاري.