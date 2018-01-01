نتائج فحوص رئيس البرازيل تظهر عدم تعافيه بعد من الإصابة بكورونا

أظهرت نتائج الفحوص، اليوم الأربعاء، أن الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو، لم يتعاف بعد من الإصابة بفيروس كورونا.



وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن الفحوص أجريت أمس الثلاثاء وتم الإعلان عن النتيجة صباح اليوم الأربعاء.



وأفادت شبكة "سي.إن.إن" بأن بولسونارو لم يصب بالحمى منذ أسبوعين، ولديه مستويات طبيعية بالنسبة للتشبع بالأكسجين ومعدل ضربات القلب وضغط الدم.



وكان بولسونارو قد أكد في 7 يوليو أن التحاليل أثبتت إصابته بفيروس كورونا، وذلك بعد عدة شهور من التقليل من خطورة الفيروس.



وعلق بولسونارو عل نتيجة التحاليل في ذلك الوقت في تصريحات تلفزيونية قائلا إن الأعراض بدأت في 5 يوليو، وشملت ارتفاع درجة الحرارة.



وقال إنه يشعر بالتحسن بعد تناول عقاري هيدروكسي كلوروكين وأزيثروميسين، اللذين قدمهما كعلاج لفيروس كوفيد- 19 على الرغم من قلة الأدلة العلمية على فعاليتهما.