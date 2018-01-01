زيمبابوي تعتزم فرض حظر تجوال وتحديد ساعات العمل للحد من كورونا

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أعلن رئيس زيمبابوي إيمرسون منانجاجوا، فرض حظر تجوال في البلاد، حتى الفجر، اعتبارا من اليوم الأربعاء للحد من انتشار فيروس كورونا، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أمس الثلاثاء.

وتم فرض هذه الإجراءات بعد زيادة عدد حالات كوفيد- 19 بواقع 600 حالة في أسبوع واحد.

وقال منانجاجوا في خطاب متلفز: "هناك وضع خطير للغاية على أعتابنا".

ولن يتم السماح للأعمال والشركات التجارية بالعمل إلا من الساعة 8 صباحا إلى 3 مساء.

وأمر جميع المواطنين العاطلين بالبقاء في المنزل كما استمر حظر التجمعات العامة للأغراض الاجتماعية والسياسية.

وستبقى التدابير سارية حتى إشعار آخر.

وألقت شرطة زيمبابوي القبض على زعيم معارض وصحفي بارز أمس الاثنين، بسبب مزاعم بتحريض المواطنين على "المشاركة في العنف العام".