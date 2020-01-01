المعهد الأمريكي لرصد الزلازل: إنذار بحدوث تسونامي قبالة ألاسكا

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أصدر المعهد الأمريكي لرصد الزلازل، اليوم الأربعاء، تحذيرات من حدوث تسونامي في ولاية (ألاسكا) في الولايات المتحدة بعد وقوع زلزال بدرجة 7.8 على مقياس ريختر.
ذكرت ذلك قناة (الحرة) الأمريكية، في نبأ عاجل، دون المزيد من التفاصيل.