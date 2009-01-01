 الجيش الوطني الليبي: التزمنا بوقف إطلاق النار.. والحل العسكري جاهز على الطاولة ومطروح - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الجيش الوطني الليبي: التزمنا بوقف إطلاق النار.. والحل العسكري جاهز على الطاولة ومطروح

هديل هلال
نشر في: الأربعاء 22 يوليه 2020 - 9:27 م | آخر تحديث: الأربعاء 22 يوليه 2020 - 9:27 م

قال المتحدث باسم القائد العام للجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، إن ليبيا رحبت بمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لحل الأزمة الليبية «إعلان القاهرة»، مشيرًا إلى أن الجيش التزم بوقف إطلاق النار وفقًا للمبادرة منذ يوم 8 يونيو الماضي.

وأضاف «المسماري» خلال مؤتمر صحفي، مساء الأربعاء، أنه «تم وقف كامل لجميع أنواع الأسلحة البحرية والدفاع الجوية»، منوهًا أن الجيش تمسك بالحق في الرد على أي تهديد.

وأكد إيمانه بأن حل الأزمة الليبية بأيدي الليبيين، متابعًا: «ولكن نؤمن في نفس الوقت أن يكون الحل العسكري جاهزًا على الطاولة ومطروحًا، لمواجهة من يعيثون الفساد والمليشيات التي لا تحترم القانون ولا السيدة».

وتابع: «أبقينا السلاح والمعركة خيارًا أساسيًا لإجبار المليشيات وتركيا على المغادرة والامتثال للقانون والدستور ومطالب المجتمع الدولي والشعب»، مستطردًا أن الجيش لا يريد استخدام شيء معين للتشويش على المسار السياسي.

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