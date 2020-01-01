 رئيسة حي المنتزه أول الإسكندرية تفتح مداخل شارع الفلكي بعد إعاقة الحركة المرورية - بوابة الشروق
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رئيسة حي المنتزه أول الإسكندرية تفتح مداخل شارع الفلكي بعد إعاقة الحركة المرورية

حي المنتزه أول
حي المنتزه أول
هدى الساعاتي
نشر في: الأربعاء 22 يوليه 2020 - 2:38 ص | آخر تحديث: الأربعاء 22 يوليه 2020 - 2:38 ص

شنت رئيسة حي المنتزه أول الإسكندرية المهندسة جيهان عبد الحميد، حملة مسائية موسعة أمس الثلاثاء؛ لرفع الإشغالات بشارع الفلكي بمنطقة السيوف، أحد أهم الشوارع الرئيسة بعد إعاقتها للسيولة المرورية.

وقامت لجنة المتابعة خلال الحملة بفتح مداخل الفلكي، بعد أن تم الإنتهاء من رصف شارع المستجد الموجود أمام فتحة الفلكى لعدم اعاقة الحركة المرورية، وأثناء مرور الحملة تم إزالة كل من الإشغالات التي تعوق الطريق والمارة وتؤثر على سيولة الحركة المرورية بالمنطقة.

وقالت عبد الحميد إن الحملات مستمرة لإعادة الانضباط بنطاق حي المنتزة أول.


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