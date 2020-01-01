سيدتان تتوليا منصب والي لأول مرة في تاريخ السودان

أعلن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، اليوم الأربعاء، تعيين سيدتين في منصب الوالي بولايتين، وذلك للمرة الأولى في تاريخ السودان.

وقال حمدوك في مؤتمر صحفي، إن قائمة الولاة "خضعت لمشاورات مع قوى إعلان الحرية والتغيير والمكونات الاجتماعية في الولايات"، لافتا إلى أنه تم تطبيق "معايير تقييم صارمة، وأنها اعتمدت على "الترشيحات القادمة من تنسيقيات الولايات"، حسبما نقلت قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية.

وبشأن مشاركة النساء، قال رئيس الوزراء السوداني: "أردنا أن نحفظ التوازن في مسألة مشاركة النساء، وأن تكون مشاركتهن بشكل مُرضٍ وكبير".

وتابع: "ما استطعنا تحقيقه هو بالتأكيد دون الطموح، لكنه خطوة في الاتجاه السليم، لكننا نحتاج لمعالجة هذه المسألة بشكل يتخطى موضوع الشعارات إلى وضع عملي".

وتم تعيين آمال عز الدين عثمان في منصب والي ولاية الشمالية، وآمنة أحمد المكي لولاية نهر النيل.