محافظ الشرقية يوجه بإنجاز ملف التصالح فى مخالفات البناء

شدد محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة بذل المزيد من الجهد لإنجاز ملف التصالح على مخالفات البناء وتقديم كافة التسهيلات للمواطنين أثناء تقدمهم بطلبات التصالح، وتوفيق أوضاعهم مع تحصيل قيمة جدية التصالح بنسبة 25% من قيمة المخالفة وفق المساحة المحددة.

وأكد محافظ الشرقية -في بيان اليوم الأربعاء- أهمية إعداد تقرير يومي بعدد الطلبات المقدمة التي تم فحصها والبت فيها وقيمة جدية التصالح، مشيرًا إلى أن معيار تقييم أداء رؤساء المراكز والأحياء خلال الفترة القادمة سيكون بمدى إنجازهم في ملف التصالح في مخالفات البناء وتحصيل حق الدولة.

وأوضح أن المرحلة الحالية تتطلب منا جميعًا العمل بروح الفريق والانتهاء من أعمال تقنين أراضي أملاك الدولة والتصالح في مخالفات البناء للحفاظ على حقوق الدولة والشعب.

وطالب المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بإعداد تقرير موضح به أصحاب المحال غير المرخصة الحاصلة على ترخيص مؤقت، والتي لم تقم بسداد المبالغ المقررة عليها قانونًا وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية في هذا الشأن.