 فيديو.. برلماني تونسي: اليوم سنخلع الغنوشي «الإرهابي» في جلسة خاصة - بوابة الشروق
الأربعاء 22 يوليه 2020 1:38 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
النتـائـج تصويت

فيديو.. برلماني تونسي: اليوم سنخلع الغنوشي «الإرهابي» في جلسة خاصة

راشد الغنوشي
راشد الغنوشي

نشر في: الأربعاء 22 يوليه 2020 - 1:17 ص | آخر تحديث: الأربعاء 22 يوليه 2020 - 1:17 ص

قال النائب بالبرلمان التونسي، مجدي بوذينة، إن مجلس نواب بلاده سيخلع رئيس البرلمان، راشد الغنوشي من على كرسيه اليوم في جلسة خاصة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الثلاثاء: «تصدينا لمشروع كان يريد الغنوشي الإرهابي تنفيذه ومستمرون في دعوات سحب الثقة».

وتابع: «الرئيس التونسي لديه صلاحيات يمكنه استخدامها وشرحنا له كل ما فعله الغنوشي وحزبه للرئيس ولكنه لم يتحرك»، مشيرًا إلى أن «الغنوشي متخابر مع فائز السراج ومع جهات أجنبية ويهدد الدولة التونسية»، بحسب قوله.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك