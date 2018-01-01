قال النائب بالبرلمان التونسي، مجدي بوذينة، إن مجلس نواب بلاده سيخلع رئيس البرلمان، راشد الغنوشي من على كرسيه اليوم في جلسة خاصة.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الثلاثاء: «تصدينا لمشروع كان يريد الغنوشي الإرهابي تنفيذه ومستمرون في دعوات سحب الثقة».



وتابع: «الرئيس التونسي لديه صلاحيات يمكنه استخدامها وشرحنا له كل ما فعله الغنوشي وحزبه للرئيس ولكنه لم يتحرك»، مشيرًا إلى أن «الغنوشي متخابر مع فائز السراج ومع جهات أجنبية ويهدد الدولة التونسية»، بحسب قوله.

