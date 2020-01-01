توقعات بزيادة العجز المالي في البرازيل إلى 154 مليار دولار في 2020

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أظهر التقرير المالي للإيرادات والمصروفات الصادر اليوم عن وزارة الاقتصاد البرازيلية أن الوزارة تتوقع زيادة العجز المالي المستهدف بنسبة 45 في المئة إلى 787.45 مليار ريال برازيلي 154.2 مليار دولار مقارنة بالتقديرات الصادرة في مايو الماضي.

وتتوقع الحكومة البرازيلية وصول صافي إيراداتها خلال العام الحالي إلى 1.195 تريليون ريال برازيلي، أي أقل بنسبة 1.45 في المئة عن التوقعات السابقة.

في الوقت نفسه، تبلغ النفقات المتوقعة للعام الحالي 1.982 تريليون ريال برازيلي، بزيادة نسبتها 13 في المئة عن توقوعات مايو الماضي.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن العجز المالي الأولي الذي كان متوقعا في مايو الماضي كان 540.5 مليار ريال.