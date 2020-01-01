 نائب سكرتير شعبة الذهب: الأنواع المغشوشة تأتي في الغالب من تركيا - بوابة الشروق
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نائب سكرتير شعبة الذهب: الأنواع المغشوشة تأتي في الغالب من تركيا

هديل هلال
نشر في: الأربعاء 22 يوليه 2020 - 11:02 م | آخر تحديث: الأربعاء 22 يوليه 2020 - 11:02 م

حذر نادي نجيب، نائب سكرتير عام شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة، المواطنين من انتشار «الذهب المغشوش» على مواقع التواصل الاجتماعي، مناشدًا المواطنين بالتعامل مع أصحاب محلات الذهب ذوي السمعة الطيبة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي عبر فضائية «الأولى»، مساء الأربعاء، أن الذهب المغشوش يأتي في الغالب من دولة تركيا، قائلًا إن الشعبة أصدرت دمغة حديثة لمحاربة عملية الغش وتقليد الأختام والدمغة المصرية.

وأوضح أن عملية غش الذهب تشمل تغيير بعض القطع واستغلال الدمغة المصرية، مجيبًا عن كيفية معرفة الذهب المغشوش: «البائع يفحصها ولديه اختبار سريع بحك عينة من الذهب من أجل التأكد أنه سليم».

وحذرت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالغرف التجارية، المواطنين من تفشى ظاهرة شراء الذهب الكسر من الدلالات، وعبر مواقع التواصل الاجتماعى.

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