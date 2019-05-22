الأمينة العامة للفرانكوفونية تؤكّد على التضامن مع الشعب اللبناني

أكّدت الأمينة العامة للمنظمة الدولية للفرانكوفونية لويز موشيكيوابو للرئيس اللبناني ميشال عون، تضامن الأسرة الفرانكوفونية الكامل مع الشعب اللبناني.



وجاء كلام موشيكيوابو خلال الاتصال الهاتفي الذي أجراه الرئيس عون معها، بحسب بيان صادر عن رئيس الجمهورية اللبنانية بعد ظهر اليوم الأربعاء.



وتمحور اتصال الرئيس عون بحسب البيان "حول الأزمة المالية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي يجتازها لبنان، في الوقت الذي لا يزال لبنان يواجه فيه تحدي انتشار وباء كورونا وتداعياته، مع وجود اكثر من مليون و700 الف نازح سوري على أرضه".



وأعربت موشيكيوابو عن استعدادها التام للمساهمة في الجهود المبذولة لحث دول العالم للوقوف إلى جانب لبنان في الظروف الصعبة التي يجتازها.



وتوجهت موشيكيوابو بنداء "إلى مجموعة الدول التي تتألف منها الأسرة الفرانكوفونية وحكومات الدول الأعضاء في المنظمة الدولية"، داعية الجميع "إلى تأكيد تضامنهم مع الشعب اللبناني".



وقالت "إنني مقتنعة بأن الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط يتحقق بجزء أساسي منه انطلاقا من مستقبل لبنان. كما أن مستقبل لبنان بحدّ ذاته يحدد مستقبل اللغة الفرنسية وقيم التسامح التي تحملها الفرانكوفونية إلى هذه المنطقة من العالم."



ودعت موشيكيوابو السلطات اللبنانية "إلى اتخاذ كافة ما يلزم من إجل نهوض البنان من كبوته".