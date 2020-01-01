 اعتقال 6 ضباط من الدرك الإيطالي لارتكابهم جرائم خطيرة - بوابة الشروق
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اعتقال 6 ضباط من الدرك الإيطالي لارتكابهم جرائم خطيرة

د ب أ
نشر في: الأربعاء 22 يوليه 2020 - 9:42 م | آخر تحديث: الأربعاء 22 يوليه 2020 - 9:42 م

ألقت السلطات الإيطالية القبض، اليوم الأربعاء، على ستة من ضباط شرطة الدرك الإيطالية "كارابينيري"، واتهمتهم بارتكاب جرائم خطيرة تشمل تجارة المخدرات والابتزاز والتعذيب.

وعمل جميع المشتبه بهم في مركز شرطة "كارابينيري" في بياتشنزا، وهي بلدة في شمال البلاد على بعد 70 كيلومترا جنوب شرقي ميلانو، وتم إغلاق مركز الشرطة ووضعه تحت الحجز القضائي.

وقالت "جراسيا براديلا"، رئيسة الادعاء في بياتشينزا في مؤتمر صحفي: "أجاهد نفسي وأنا أطلق على هؤلاء الاشخاص -كارابينيري- لأن سلوكهم كان إجراميًا".

وأصدر الادعاء مذكرات توقيف بحق 22 شخصا، بينهم 10 من أفراد كارابينيري، لم يتم القبض على أربعة منهم، ولكن صدرت لهم أوامر بالظهور شخصيًا أمام الشرطة على نحو منتظم، وعدم مغادرة المدينة.


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