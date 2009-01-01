الشرطة تخلي مخيم احتجاجات أمام بلدية نيويورك

أخلت الشرطة، اليوم الأربعاء، مخيما أقيم قبل نحو شهر خارج مبنى بلدية نيويورك للاحتجاج على العنصرية والدعوة إلى قطع تمويل قوات إنفاذ القانون.

وأظهرت لقطات فيديو طابوا من الضباط في زيهم الرسمي وهم يحملون دروع مكافحة الشغب ويتحركون قبل الفجر، وأجبروا الناس على الخروج من مخيم مانهاتن، وقاموا بإزالته.

وقال عمدة مدينة نيويورك بيل دي بلاسيو في مؤتمر صحفي: "ما رأيناه يتغير خلال الأسابيع القليلة الماضية هو أن التجمع هناك صار يقل شيئا فشيئا، ويصغر شيئا فشيئا، كمنطقة للاحتجاجات، وأصبح أكثر فأكثر منطقة تجمع للمشردين".

وبدأ مخيم "احتلوا بلدية المدينة" أواخر يونيو وسط احتجاجات على الصعيد الوطني أثارتها وفاة الأمريكي من أصل أفريقي جورج فلويد وهو في عهدة الشرطة بمدينة مينيابوليس.