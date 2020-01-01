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شاشة إلكترونية تعرض متوسط المؤشر نيكي للأسهم اليابانية خارج مكتب للسمسرة في العاصمة طوكيو يوم 9 مارس 2020. تصوير: إدجار جاريدو - رويترز.

انخفض مؤشر نيكي القياسي في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية يوم الأربعاء.

وهبط نيكي 0.40 في المئة إلى 22791.75 نقطة في حين نزل مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.29 في المئة إلى 1578.10 نقطة.