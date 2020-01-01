رؤساء شركات طيران كبرى يطالبون باستئناف حركة النقل الجوي بين أمريكا وأوروبا

طالب رؤساء شركات طيران كبرى باستئناف حركة النقل الجوي بين الولايات المتحدة وأوروبا.

جاء ذلك في خطاب مفتوح موجه إلى مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وإلى يلفا يوهانسون، المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية، من شركات "يونايتد ايرلاينز" و"امريكا ايرلاينز" الأمريكيتين و"لوفتهانزا" الألمانية ومجموعة "انترناشيونال ايرلاينز جروب" الإسبانية.

وقال موقعو الخطاب إن الرد على جائحة كورونا لا يزال يتطلب تعاونا بين الحكومة والمواطنين والشركات على جانبي المحيط الأطلسي.

وأضاف الموقعون أن من " المهم" ايجاد طريق لاستئناف حركة النقل الجوي بين الولايات المتحدة وأوروبا نظرا لأهمية النقل الجوي عبر الأطلسي بالنسبة للاقتصاد العالمي ولأعمال شركات الطيران.

وتابع الخطاب "لن يستفيد أحد من الإغلاق المستمر لهذا الممر الذي لا يمكن الاستغناء عنه بالنسبة لحركة النقل الجوي العالمية".

واقترح الرؤساء التنفيذيون وضع برنامج اختبارات مشترك للكشف عن كورونا، كحل يسمح مرة أخرى بحركة الطيران على نطاق واسع بين الولايات المتحدة وأوروبا بدون حجر وبدون قيود الدخول الأخرى.

ورأى المدراء أن إجراء اختبارات للطيارين للكشف عن كوفيد-19، فرصة لقطاع الطيران، ووصفوا تعليمات النظافة الصحية من قِبَل الحكومات وشركات الطيران والمطارات، للركاب وللأطقم، بأنها تعد بمثابة أساس متين لاستئناف حركة النقل الجوي.

تجدر الإشارة إلى أن حركة الطيران بين الولايات المتحدة وأوروبا تقيدت بقوة بسبب القيود الدخول بسبب أزمة كورونا، حيث لم يتمكن من السفر سوى عدد قليل للغاية من الركاب، وهو ما كان مؤلما لشركات الطيران التي تأثرت بالأزمة.

وتعتبر رحلات المسافات الطويلة عبر الأطلنطي من مصادر الربح بالنسبة للشركات.