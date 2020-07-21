نفى الدكتور أسامة طلعت، رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية بوزارة الآثار، ما تردد حول هدم مقابر أثرية لإنشاء محور الفردوس.

وطالب «طلعت»، في مداخلة هاتفية لـ«التليفزيون المصري»، اليوم الأربعاء، المواطنين بانتقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، قائلًا: «لازم الناس تعرف الحقيقة العلمية؛ لأن مفيش حاجة مستخبية».

وأضاف أن «مقابر المماليك موجودة كما هي، ولم يتم هدمها، ويستطيع الجميع زيارتها»، متابعًا: «لم ولن يتم هدم أي آثار مسجلة».

وأوضح أن «الصور المتداولة هي لأحواش حديثة، تم إضافتها مؤخرًا في عشرينيات وثلاثينيات القرن الماضي، وتم إزالة أجزاء منها لإنشاء محور خدمي تقوم به الدولة ضمن شبكة طرق واسعة؛ لحل مشكلة الاختناق المروري».