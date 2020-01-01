ترامب يحظر على مكتب الإحصاء الأمريكى تسجيل المهاجرين غير الموثقين

وقع الرئيس دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، مذكرة تستهدف وقف إحصاء المهاجرين غير الموثقين في تعداد عام 2020، لدى مكتب الإحصاء الأمريكي بهدف تحديد مقاعد مجلس النواب الأمريكى والسيطرة المباشرة عليها، وهي خطوة مثيرة للشكوك دستوريا بينما أعلن التيار الليبرالي المدني إنه سيطعن عليها أمام المحكمة، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أمس.

ويسعى ترامب إلى تعزيز قاعدته المحافظة قبل الانتخابات التي تحل في نوفمبر بسياسة من شأنها أن تحد من التمثيل السياسي للمجتمعات التي لديها أعداد متزايدة من المهاجرين غير الموثقين.

وقال ترامب في مذكرة تلخص السياسة الجديدة: "استبعاد هؤلاء الأجانب الذين جاءوا بشكل غير شرعي من قاعدة التوزيع يعد أكثر انسجاما مع مبادئ الديمقراطية التمثيلية التي يرتكز عليها نظام حكومتنا".