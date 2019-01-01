غرفة التجارة والصناعة الألمانية تتوقع تزايد المؤتمرات الافتراضية بسبب كورونا

أشارت توقعات اريك شفايتسر، رئيس غرفة التجارة والصناعة الألمانية، إلى أن المؤتمرات الافتراضية عبر الفيديو للشركات ستتزايد فيما ستقل رحلات العمل بسبب أزمة كورونا.

في الوقت نفسه، قال شفايتسر في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن "معظم الشركات لن تستمر في إدارة أمورها عبر الحاسب على المدى الطويل، فشركاء التجارة الجدد على سبيل المثال لا يمكن اكتسابهم عبر مؤتمرات الفيديو، وإذا لم نرسل نحن، كشركات ألمانية، ميكانيكيين إلى المواقع، فلن يتم إعداد آلات وتشغيلها".

وأضاف شفايتسر أن "رحلات العمل لا تزال تمثل عاملا اقتصاديا مهما للغاية في عالم متعولم".

وأعرب شفايتسر عن اعتقاده بأن عالم العمل سيتغير " فلن نعود مرة أخرى إلى عصر ما قبل كورونا، كما أننا لاحظنا أيضا بأن بإمكاننا أن ننجز أثناء التنقل الكثير من الأشياء التي لم نكن نعتبرها حتى الآن ممكنة".

وتابع شفايتسر: "ومع ذلك فلا ينبغي لنا أن نتوهم أن من الممكن إنجاز حياتنا الاقتصادية بالكامل من المنزل، فشاحناتنا على سبيل المثال لا يمكن لنا توجيهها على هذا النحو".

وأعرب شفايتسر عن اعتقاده بأن زيادة رحلات العمل مرة أخرى، مسألة ضرورية "بشكل ملح"، مشيرا إلى التمكن من نقل مديرين وفنيين ألمان في الأسابيع الماضية على متن رحلات خاصة إلى مواقع عملهم في الصين وروسيا وجنوب افريقيا وذلك من خلال مساعدة نشطة من قِبَل مكاتب غرف التجارة في الخارج.