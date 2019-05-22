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إجراء أول ولادة طبيعية لشبل باندا في كوريا الجنوبية

كوريا الجنوبية
كوريا الجنوبية
سول - د ب أ
نشر في: الأربعاء 22 يوليه 2020 - 6:26 م | آخر تحديث: الأربعاء 22 يوليه 2020 - 6:26 م
شهدت حديقة حيوان في كوريا الجنوبية، ولادة شبل باندا من حمل طبيعي، وهي الحالة الأولى من نوعها في البلاد.

وقالت حديقة إيفرلاند الترفيهية بجنوب العاصمة سول، اليوم الأربعاء، إن الولادة تمت يوم الاثنين. والشبل أنثي تبلغ وزنها  197 جراما.

وأشبال الباندا من حمل طبيعي نادرة في حدائق الحيوان، لأن حيوانات الباندا الكبيرة نادرا ما تتكاثر وهي داخل الأسر، كما أن الإناث تكون في مرحلة الخصوبة لمدة ثلاثة أيام فقط على مدار العام.

وفقا للتقارير، فإن الشبل والأم، أي باو، بحالة جيدة. وحملت الأنثى في مارس الماضي بعد أن تكاثرت مع الذكر،لي باو، الذي يبلغ من العمر عامين.

وأعارت الصين زوجي الباندا لكوريا الجنوبية قبل أربع سنوات في إطار استراتيجيتها "دبلوماسية الباندا". وبحكم الواقع، فإن حيوانات الباندا الثلاثة ملك لبكين.

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