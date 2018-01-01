 الأزهر يشيد بالتعامل الحاسم للقوات المسلحة في دحر العناصر الإرهابية.. وينعي شهدائها الأبطال - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الأزهر يشيد بالتعامل الحاسم للقوات المسلحة في دحر العناصر الإرهابية.. وينعي شهدائها الأبطال

أحمد بدراوي
نشر في: الأربعاء 22 يوليه 2020 - 1:21 ص | آخر تحديث: الأربعاء 22 يوليه 2020 - 1:21 ص

أشاد الأزهر الشريف ببسالة قواتنا المسلحة في مواجهة ودحر العناصر الإرهابية التي تسعى إلى نشر الإرهاب وزعزعة الاستقرار وتشتيت جهود الدولة المصرية في هذه المرحلة الحرجة، وذلك بعدما نجح جنودنا البواسل في التصدي الحازم للهجوم على أحد الارتكازات الأمنية بشمال سيناء، حسب بيان صحفي.

وأكد الأزهر، أن التعامل الشجاع والحاسم اليوم من قواتنا المسلحة في إحباط هجوم عناصر الضلال والإرهاب، يدعونا إلى الاطمئنان على أمن هذا الوطن الغالي علينا جميعًا، ووجوب الوقوف صفًّا واحدًا خلف قواتنا الباسلة ودعمها في حربها ضد الإرهاب.

كما نعى الأزهر، شهداءنا الأبطال الذين ضحوا بأرواحهم فداءً للوطن، سائلًا المولى -عز وجل- أن يسكنهم فسيح جناته ويرزق أهلهم وذويهم الصبر والسُّلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.


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