موسكو تعلن عزمها اللجوء لمنظمات دولية على خلفية اعتداء الشرطة الأمريكية على صحفيين روس

أعلنت روسيا عزمها اللجوء إلى المنظمات الدولية المعنية بحماية حقوق الصحفيين على خلفية تعرض فريق إعلامي روسي لاعتداء على أيدي الشرطة الأمريكية في مدينة بورتلاند.



وأكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا - حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الأربعاء - أن الشرطة الأمريكية استخدمت العنف بحق الفريق الإعلامي التابع للقناة الأولى الروسية خلال تغطيته المظاهرات المتواصلة في بورتلاند "مركز ولاية أوريغون"، ما أدى إلى إتلاف معدات مهنية.



وقالت "هذه ليست المرة الأولى التي تستخدم فيها الشرطة الأمريكية العنف المفرط بحق صحفيين روس، وسنضطر مجددا إلى اللجوء بهذا الصدد إلى المنظمات الدولية المعنية بحماية حقوق وحريات الصحفيين".



وشددت الدبلوماسية الروسية على أن موسكو تعتبر تصرفات أجهزة الأمن الأمريكية بحق ممثلي وسائل الإعلام غير مقبولة، داعية الجهات الرسمية المختصة في الولايات المتحدة إلى ضمان معاملة الصحفيين على نحو مناسب، بالتوافق مع الالتزامات الدولية التي وافق الجانب الأمريكي طوعا على تحملها في مجال حقوق الإنسان وحرية الصحافة.