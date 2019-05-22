 11 وفاة و594 إصابة جديدة بكورونا في الجزائر - بوابة الشروق
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11 وفاة و594 إصابة جديدة بكورونا في الجزائر

الجزائر - ارشيفية
الجزائر - ارشيفية
الجزائر - (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 22 يوليه 2020 - 7:04 م | آخر تحديث: الأربعاء 22 يوليه 2020 - 7:04 م
أعلنت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في الجزائر اليوم الأربعاء، عن تسجيل 594 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الأخيرة بزيادة 7 حالات عن حصيلة يوم أمس، ليصبح بذلك مجموع الإصابات 24 ألفا و872.

وذكر جمال فورار، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العلمية لرصد ومتابعة فيروس كورونا في اللقاء الصحفي اليومي، أنه تم رصد11 وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بانخفاض حالتي وفاة عن اليوم السابق، ليصل بذلك إجمالي الوفيات إلى 1111.

كما أشار إلى شفاء 337 حالة جديدة، ليصل عديد الأشخاص الذين تعافوا من الوباء 16 ألفا و983. فيما يتواجد 51 مريضا في العناية المركزة.

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