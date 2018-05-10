إصابة عضو آخر بالبرلمان الإيراني بكورونا

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أفاد تقرير إخباري إيراني بأن عضوا آخر بمجلس الشورى الإسلامي (البرلمان الإيراني) أصيب بفيروس كورونا.

وذكرت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية اليوم الأربعاء أنه تأكدت إصابة النائب أحمد آوائي، وأنه الآن في حجر صحي منزلي.

وآوائي هو النائب السابع عن محافظة خوزستان، جنوب غربي البلاد، الذي يصاب بفيروس كورونا.

يذكر أن محافظة خوزستان تصنف بأنها حمراء نتيجة تزايد عدد الإصابات بفيروس كورونا بها.

ووفقا لتقارير محلية فإن 12 نائبا بالبرلمان الايراني أصيبوا بفيروس كورونا، وتوفي ثلاثة منهم.

ويتعرض أعضاء البرلمان الإيراني لانتقادات لعدم التزامهم بمسافات التباعد الاجتماعي المناسبة خلال الجلسات.

وإجمالا سجلت إيران 14 ألفا و 634 حالة وفاة، فيما اقترب إجمالي عدد الإصابات من 279 ألفا. ووصل عدد المتعافين إلى نحو 242 ألفا.