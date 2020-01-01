قال هاني محمود، مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري، إن الإصلاح الإداري له أربعة محاور رئيسية يجب العمل عليها، موضحًا أن المحور الأول يتعلق بنظم العمل التي تتم داخل القطاع الحكومي.

وأضاف «محمود» خلال لقاء لبرنامج «الحياة اليوم» الذي يقدمه الإعلامي محمد شردي عبر فضائية «الحياة»، مساء الأربعاء، أن «نظم العمل التي تتم داخل القطاع الحكومي عتيقة وبيروقراطية»، لافتًا إلى أن المواطن هو المحور الثاني لعملية الإصلاح الإداري.

وذكر أن المحور الثالث يتعلق بالموظفين العاملين في القطاع الحكومي، قائلًا إن الموارد البشرية تم إهمال تطويرها وتعليمها على أحدث النظم التكنولوجية لفترات طويلة.

ولفت مستشار الوزراء للإصلاح الإداري إلى أن «القدرات ليست على المستوى المطلوب لإدارة الجهاز الإداري للدولة بطريقة حديثة»، متابعًا أن «الدولة تصلح ميراث خمسون عامًا».

وأشار إلى أن المحور الرابع هو مكافحة الفساد، مستطردًا: «الفساد استشرى وخلال السنوات الخمس الماضية، الرئيس عبدالفتاح السيسي وضع الإصلاح الإداري كأولوية قصوى».