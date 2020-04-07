مؤسس الحركة الدولية لذوي الاحتياجات الخاصة يؤكد ضرورة دمج أصحاب الهمم دوليا

أكد مؤسس الحركة الدولية لاتحاد ذوي الاحتياجات الخاصة بألمانيا توماس كارلوس، ضرورة دعم تلك أصحاب الهمم ودمجهم على المستوى الدولي.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد عبر الإنترنت مساء اليوم الأربعاء حول المشروع المصري - الروسي المشترك لدعم ذوي القدرات الخاصة في العالم المعاصر، بحضور مدير المركز الروسي للعلوم والثقافة بالإسكندرية، قنصل روسيا مراد جاتين، و رئيس مؤسسة العصا البيضاء الدولية أوليج كولباشيكوف.

وأشار كارلوس إلى أهمية العمل التطوعي الذي يخدم المجتمع، لافتا إلى أنه قضى نحو ٢٥ عاما في التطوع وخدمه المجتمع، داعيا إلى إقامة كونجرس في مصر وإفريقيا؛ لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة.

وفي سياق متصل، أعلن قنصل روسيا مراد جاتين _في تصريحات سابقة لوكالة أنباء الشرق الأوسط _ إطلاق مشروع روسي - مصري مشترك عبر الإنترنت حول قضايا دمج ذوي القدرات الخاصة في العالم المعاصر ، مشيرا إلى أن المجتمع الدولي وروسيا ومصر يولون اهتماما خاصا برعاية ذوي الهمم.

وأكد جاتين، عمق ومتانة العلاقات المصرية الروسية التي تشمل كافة المجالات السياسية والثقافية والعلمية والاقتصادية ، مشيرا إلي أهمية إقامة المشروعات والفعاليات التي تهدف إلى دمجهم بمشاركة الخبراء والمؤسسات الاجتماعية الحكومية والأهلية من كل أنحاء العالم، بما ينمي قدراتهم الخاصة، ويخدم المجتمع .

وأوضح أن مشروع دمج ذوي القدرات الخاصة ينفذه كل من مؤسسة العصا البيضاء، ومدرسة الدمج التطوعي (روسيا)، ونادي الروتاري كوسموبوليتان، وقرية الأمل بالإسكندرية، مضيفا أنه تمت إقامة عرض تقديمي لمدرسة الدمج التطوعي في أول يوليو الجاري، فيما عقد بالأمس /الثلاثاء/ أولى الندوات عبر الإنترنت وموضوعها: العمل التطوعي كشكل من أشكال النشاط الاجتماعي للمواطنين والإندماج كنموذج للعالم الحديث.

وتجدر الإشارة إلى أن المركز الروسي للعلوم والثقافة بالإسكندرية قد استضاف في سبتمر الماضي سيمنار لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة- بحضور مشاركين من مصر وروسيا، من بينهم رئيس منظمة العصا البيضاء الدولية أوليج كولباشيكوف -، حيث تناول أهداف المؤسسة التي أنشئت في عام 2011، والتي نظمت العديد من الرحلات الدولية من خلال " الإبحار بهدف نشر ثقافة السلام " بمشاركة مجموعة من الأشخاص من ذوي القدرات الخاصة و الأصحاء من روسيا ولاتفيا والسويد وأرمينيا وبلدان أخرى.