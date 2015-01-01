كيف تجعل النباتات التي تزدهر لفترة طويلة مزدهرة لفترة أطول

أفضل طريقة لإبقاء الزهور التي تظل مزدهرة في العادي لفترة طويلة، مزدهرة لفترة أطول هو القيام بما قد يبدو للوهلة الأولى نصيحة قاسية وهو إزالة أي رؤوس أزهار حالما تذبل قبل أن يتسن للبذور أن تنضج.

هناك جانب آخر لهذا الحل الذي يتعارض مع العمليات الطبيعية للنباتات. تهدف النباتات للحفاظ على الأنواع من خلال تكوين الزهور والبذور وهذا يسلبها نسلها بشكل أساسي.

ولكن تعني إزالة رؤوس الزهور الذابلة أن النباتات لا تضع طاقتها الثمينة في تشكيل بذور في الزهور الذابلة ولكن بدلا من ذلك سوف تنتج سريعا براعم وزهور للحفاظ على دورتها الطبيعية.

وسوف يكون هذا النهج مفيدا مع زهور، مثل، الأضاليا والبتونيا والفوشية ولويزة في أن تزدهر لفترة أطول بخلاف كونها أصلا تزدهر لفترة طويلة.